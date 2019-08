Maurizio Sarri ha dato forfait per l'esordio stagionale della sua Juventus, allo stadio Tardini contro il Parma, per guarire al meglio dalla polmonite che lo ha colpito negli scorsi giorni. E oggi, al suo posto, a parlare in conferenza stampa non sarà Giovanni Martusciello, suo vice in bianconero, bensì Pavel Nedved, vice presidente del club, a partire dalle ore 13.30. Una scelta a sorpresa per la Juventus, che certamente non poteva aspettarsi un simile problema di salute per il proprio allenatore. La conferenza si può vedere in diretta su Sky Sport 24 e Juventus TV.