La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Adrien Rabiot, che arriva a parametro zero dal Paris Saint-Germain e rappresenta il terzo acquisto del mercato estivo bianconero, dopo gli arrivi di Aaron Ramsey con le medesime modalità dall'Arsenal e di Luca Pellegrini, in uno scambio con Leonardo Spinazzola, dalla Roma. Fissata la presentazione ufficiale del centrocampista francese, come annunciato nel comunicato: Rabiot incontrerà i giornalisti domani alle ore 11 all'Allianz Stadium, con diretta streaming su Juventus TV e sulla pagina Facebook del club. Oltre che, in versione testuale, su ilBiancoNero.com.