La rivoluzione è iniziata. Nel pomeriggio di ieri è arrivato il primo addio, cordiale e amichevole, con Fabio Paratici, che la Juve ha ringraziato e salutato per iniziare un nuovo ciclo. Ma tutto sembra essere solo all'inizio e in sella per guidare c'è Andrea Agnelli, al momento. Intanto la nuova squadra dirigenziale sarà capitanata dal dg Federico Cherubini, al quale spetterà il compito (con il Presidente) di annunciare l'allenatore del nuovo corso. Tutti gli indizi avvicinano Massimiliano Allegri, con Zinedine Zidane a cui prestare grande attenzione. E Pirlo come piano B: se la Juve investirà in un altro tecnico, i bianconeri e Pirlo si saluteranno come fosse un arrivederci, visto che tutti, negli ambienti juventini, sono convinti che il bresciano in futuro diventerà un top anche in panchina. Sono tantissimi i temi caldi per la Juve in questi giorni e il più caldo è rappresentato dall'assemblea Exor di oggi, che si sta tenendo negli uffici Exor di Amsterdam e che è iniziata alla 9 di questa mattina. Un incontro fondamentale, anche per il futuro della Juve.



I TEMI CALDI DEL GIORNO - L'Allegri bis è solo uno di questi, con Max che tratta l'intesa economica e l'Inter che si butta per disturbare e vuole anticipare la Juventus. Dopo la questione allenatore arriverà il momento di Cristiano Ronaldo, sempre in bilico tra la permanenza a Torino e l'addio, con messaggi contrastanti anche sui propri social. C'è sempre lo United, più che interessato. Ma non è finita qui. Nell'assemblea di oggi, che inevitabilmente coinvolgerà tanti temi bianconeri, si potrà parlare anche del famoso aumento di capitale, utile non per il mercato ma per ripianare le perdite, da fare nei prossimi mesi. E pure di un nuovo scossone dirigenziale: non solo Cherubini per Paratici, perché in casa Juve potrebbe infatti aggiungersi un nuovo amministratore delegato con compiti legati al brand (Arrivabene e Carnevali due dei nomi caldi). Reinserire una figura intermedia per ridistribuire le cariche assegnate dopo l'addio di Marotta e Mazzia. L’obiettivo? Un ulteriore salto di qualità in termini di “posizionamento” globale.