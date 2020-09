4









La prima Juve di Andrea Pirlo davanti agli occhi di tutti. Questa mattina, ore 10.30, i bianconeri scendono in campo per la prima amichevole ufficiale della stagione 2020/21, che rappresenta anche l'esordio del nuovo tecnico sulla panchina della Juventus e in carriera. Di fronte il Novara in una gara ricca di attesa, perché tanto c'è da capire in merito alle idee di Pirlo e alla sua Juve. Dal modulo alla proposta calcistica, dalle idee agli interpreti.



Diverse le assenze per i bianconeri: out sicuramente Bernardeschi (infortunio in Nazionale), Paulo Dybala e Matthijs de Ligt. Douglas Costa in forte dubbio visto che sta smaltendo un infortunio dalla scorsa stagione. Non ci sarà nemmeno Higuain, che in questo momento si trova a Miami per firmare con il club di Beckham. Ci saranno invece i nuovi acquisti Arthur (regista) e Kulusevski, schierato in coppia con CR7, in attesa di vedere un nuovo 9 bianconero.



Le probabili formazioni: JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo



NOVARA (4-3-3): Lanni; Pagani, Bove, Bellich, Cagnano; Nardi, Collodel, Schiavi; Cisco, Gonzalez, Panico. All. Banchieri



Potrete seguire la diretta testuale qui, su ilBianconero.com. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e su JTv.