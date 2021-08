Aux côtés de John Elkann, CEO de @Stellantis, de @fillon_pierre et de Derek Bell, hommage à deux volontaires émérites des @24heuresdumans et à travers eux, à tous les volontaires présents sur les circuits, sans qui le sport automobile ne serait pas possible #WEC #LeMans24 pic.twitter.com/phBmAuuuPg — Jean Todt (@JeanTodt) August 21, 2021

Il presidente di- tra le altre proprietaria anche della-, John, si trova oggi in Francia. Più precisamente a Le Mans. Qui, alle ore 16, darà il via alla storica 24 ore. Un passaggio simbolico, prima del ritorno delle Ferrari nella corsa. La sua presenza è testimoniata anche da Jean Todt: "Accanto a John Elkann, CEO di Stellantis, di Pierre Fillon e Derek Bell, un omaggio a due illustri volontari della 24 ore di Le Mans e attraverso di loro, a tutti i volontari presenti sui circuiti, senza i quali il motorsport non sarebbe possibile".