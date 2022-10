Federico Chiesa non è stato convocato per la partita con l’Empoli, ma oggi affronta un giorno chiave per il suo futuro. L'esterno, infatti, ritroverà il campo in amichevole 9 mesi dopo il grave infortunio per una partitella in famiglia, come detto da Allegri. Avanti con prudenza, perché non era ancora del tutto pronto e accelerare i tempi equivaleva a correre troppi rischi. Ora, invece, arrivano i test per capire se è in grado di tornare tra i convocati già con il Benfica. Lui, il protagonista in campo con coloro che non hanno giocato tra prima squadra e Under 19. Se ci sarà? Molto dipenderà da quali saranno le sensazioni dello stesso Chiesa durante e dopo il vernissage odierno, anche sulla base di quello che Allegri vedrà con i suoi occhi. Il prossimo impegno è il Benfica a Lisbona, se la risposta dovesse essere positiva, allora si aprirebbe una finestra, sottolinea anche Tuttosport. Intanto, Pogba aspetta: massima prudenza e va verso il forfait contro il Benfica.

