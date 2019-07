di AM

Prima le vacanze, ora il futuro. Federico Chiesa riparte da... Chicago, anche se la sua intenzione sembra essere quella di restarci meno possibile. Il giovane talento arriverà infatti oggi nel ritiro americano della Fiorentina e lì incontrerà Montella, Joe Barone e soprattutto Rocco Commisso, al quale spiegherà la sua volontà, direttamente.



LA JUVE - Chiesa vuole la Juve. C'è già un'intesa di massima, con un contratto quinquiennale a 5 milioni di euro a stagione circa, trovato nei giorni precedenti alla cessione ufficiale della società, con papà Enrico e a Fali Ramadani autorizzati proprio dai Della Valle a parlare con la Juve. In particolare quest'ultimo, poi, è anche l'agente che ha portato Sarri in bianconero e che spesso è entratto in contatto con la società juventina. E ora potrebbe assecondare la volontà del tecnico, per cui Chiesa resta centrale. Commisso non vuole lasciarlo andare, l'ha ribadito più volte pubblicamente. Oggi il faccia a faccia, che può essere già decisivo. La Juve c'è e osserva, preparando 60 milioni di euro, mentre Chiesa prova a "svincolarsi" dalla Viola.