Oggi è la data chiave per il bilancio della Juventus. Oggi si riunisce il Consiglio d’Amministrazione bianconero che approverà il bilancio della stagione 2019-20, che verrà poi sottoposto all’assemblea dei soci prevista a fine ottobre. Dalla relazione Exor dei giorni scorsi è emerso come il passivo della società sia intorno ai 69 milioni di euro. Questa cifra, però, potrebbe essere appesantita dalla risoluzione del contratto con Gonzalo Higuain, avvenuta mercoledì e ratificata ieri. Spetta alla Juventus decidere dove posizionare l’operazione: ha infatti la possibilità di inserirla nel bilancio che verrà approvato oggi oppure nel prossimo. Il club, infatti, con la rescissione ha iscritto a bilancio una minusvalenza di 18 milioni di euro, ultimo anno di ammortamento del cartellino, alla quale si aggiunge il riconoscimento di una buonuscita intorno ai 4 milioni di euro. In questo modo, il bilancio 2019-20 porterebbe la sua perdita vicina ai 90 milioni, invece dei 70 stimati. Nel cda di oggi, la Juve potrebbe effettuare una svalutazione per alleggerire il 2020-21, spiega Gazzetta, oppure decidere di caricare l’effetto Pipita sul prossimo bilancio, che sarà già pesante per via dei danni del Covid.