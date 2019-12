Altro giro altra sfida. Ronaldo-Messi, ultimo scontro del 2019. Cambia la location, ma il testa a testa è sempre quello: stavolta siamo a Dubai, dove oggi, alle 17.30 verranno consegnati i Globe Soccer Adwards.



Ecco tutte le nomination.

Best Men’s Player of the Year: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk.

Best Club of the Year: Ajax, Liverpool, Lione donne.

Best Agent of the Year: Federico Pastorello, Jorge Mendes, Mino Raiola.

Best Coach of the Year: Djamel Belmadi, Erik Ten Hag, Fernando Santos, Jurgen Klopp, Massimiliano Allegri.

Best Sporting Director: Andrea Berta, Eric Abidal, Igli Tare, Marc Overmars, Michael Edwards.

Best Revelation Player: Ansu Fati, Erling Haaland, Jadon Sancho, Joao Felix, Kai Havertz.

Best Women’s Player of the Year: Ada Hegerberg, Alex Morgan, Amandine Henry, Lucy Bronze, Marta, Megan Rapinoe, Sari van Veenendaal.