Il mondo del calcio è ancora scosso dalla tragedia che ha coinvolto Diogo Jota, morto in un incidente stradale a soli 28 anni. Insieme a lui è deceduto anche il fratello André, mentre viaggiavano in auto nella provincia spagnola di Zamora. Sono arrivate centinaia di messaggi di cordoglio per la tragica scomparsa del giocatore del Liverpool, dalla Juventus a Cristiano Ronaldo, passando per i tanti giocatori, dirigenti e allenatori che hanno condiviso momenti con lui.Come raccontato da Record, i Redsper i restanti due anni di contratto alla famiglia in segno di vicinanza. Nella giornata di oggi ci sono stati i funerali del 28enne e di suo fratello: tanti i giocatori presenti, soprattutto delsquadre di cui facevano parte i due.

Al funerale alcuni compagni giocatori dei Reds hanno portato delle corone di fiori con i numeri 20 e 30, indossati dai due fratelli. Inoltre, il Liverpool ha deciso di ritirare proprio la maglia numero 20 in memoria di Diogo Jota.