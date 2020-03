Tanti auguri, papà! Oggi, 19 marzo, è la festa del papà, che sarà diversa con i tempi che corrono a causa del coronavirus, ma questo non la priva di gioia, affetto e felicità. Anche la Juventus ha ricordato il giorno attraverso Twitter: ‘Buona festa del papà, bianconeri!’, corredata da una foto di un Giorgio Chiellini sorridente, con in braccio le sue figlie. Il capito scalpita, non vede l’ora di tornare in campo dopo aver scaldato i motori prima che il campionato si fermasse. Si farà trovare pronto per guidare la sua Juventus nel finale di stagione, intanto Chiellini si gode la sua festa, al fianco della sua famiglia.