Il Sarri Day è arrivato. Oggi il tecnico toscano parlerà per la prima volta da allenatore della Juventus. Appuntamento alle ore 11.00 nella sala Gianni e Umberto Agnelli dell'Allianz Stadium. Quella delle grandi occasioni. Quella dove poco meno di un anno fa veniva presentato Cristiano Ronaldo. Sarri entrerà nel palazzo dalla porta principale: prima parlerà con i giornalisti, poi continuerà la pianificazione della stagione assieme al suo staff e nel fine settimana volerà in Grecia, Costa Navarino, per parlare con Cristiano Ronaldo.



MACCHINA DA GOL - L'obiettivo è chiaro. La Juve deve confermarsi in Italia e tornare a vincere in Europa. Per farlo CR7 sarà imprescindibile. Sarri vuol conoscere di persona la stella della Juve e illustrargli il suo piano per riportare i bianconeri in cima all'Europa, di nuovo, dopo oltre 20 anni. Intanto oggi si presenta come tecnico della Juve. Il Sarri day è arrivato.