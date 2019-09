Maurizio Sarri dovrà rinunciare a Cristiano Ronaldo, non convocato e alle prese con un fastidio all'adduttore, ma non farà grandi stravolgimenti. O meglio, il giusto numero., così come tra i pali tornerà. Anche Khedira punta una maglia da titolare, mentre in attacco il tridente dovrebbe essere composto da, con il gallese provato da ala sinistra da. Però, attenzione a, che potrebbe sorprendere come in Champions. Nel Brescia torna in campo dopo la squalifica (rimediata in Ligue 1) Mario Balotelli, al debutto ufficiale con la squadra della sua città.Brescia-Juventus sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn alle 21 di martedì 24 settembre.: Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Balotelli, DonnarummaSzczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Ramsey, Higuain, Dybala.