Difensore centrale sempre pericoloso in area avversaria, Medhi Benatia ha segnato 5 gol in due anni e mezzo con la maglia della Juventus. Gli ultimi, sono datati proprio 9 maggio 2018. Ultimi sì, perché il marocchino ha firmato la finale di Coppa Italia vinta contro il Milan con una doppietta. Quattro gol in quella stagione (gli altri due in campionato) e uno in quella prima; nei sei mesi successivi dall'inizio del 2018 a gennaio 2019 ha giocato 6 partite senza riuscire a segnare. Poi, il trasferimento in Qatar all'Al-Duhail.