5









25 anni fa il calcio è arrivato a un punto di svolta. il 15 dicembre del 1995 il belga Jean-Marc Bosman dell'RFC Liegi aveva un contratto scaduto cinque anni prima e voleva andare al Dunkerque. Facile, direte voi: col contratto scaduto da cinque anni sarà andato da svincolato. Invece, no, perché ai tempi le regole erano diverse e Bosman era ancora legato al suo club, che respinse l'offerta dei francesi. Messo fuori rosa, il giocatore si rivolse alla Corte che – in base all'articolo 39 dei Trattati di Roma – dichiarò restrittivo il sistema dell'epoca. Così il 15 dicembre fu approvata una nuova norma, secondo la quale i giocatori dell'Unione europea potevano trasferirsi gratuitamente, alla scadenza del contratto, in un altro club all'interno dell'UE.



Sfoglia la gallery per vedere i migliori colpi della Juve a parametro zero