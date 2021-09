Identificato!ha rivolto offese razziste al portiere del Milan Mike Maignan. La scena era stata registrata all'Allianz Stadium dalle telecamere installate all'interno dell'impianto. Il tifoso è stato denunciato per istigazione all'odio raziale: è un operaio di Rovigno ed è iscritto allo Juventus Club Scirea di Castagnaro (Verona).La Procura Federale, fa sapere Gazzetta, non aprirà alcun fascicolo contro lo spettatore che ha insultato Maignan. La segnalazione è arrivata alle autorità di Polizia. Quando sarà chiarita la responsabilità, a quel punto scatterà l'espulsione dallo Stadium. La Juve può decidere in autonomia.