Mesut Ozil è entrato nel mirino della Juventus. Lo racconta la stampa turca, secondo la quale ci sarebbe stato anche un primo contatto tra il trequartista tedesco e il club bianconero. Ozil è fuori dai progetti dell'Arsenal che gli sta cercando una sistemazione, è stato già proposto alla Juve con i Gunners che sarebbero disposti a lasciarlo partire a parametro zero pagando anche una parte dell'ingaggio. Modalità vantaggiose per i bianconeri che prenderebbero a zero un giocatore in grado di spostare gli equilibri e pagando solo parte dello stipendio, in attesa di nuovi sviluppi sullo scenario.