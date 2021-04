In un mercato caratterizzato da poca liquidità come sarà quello prossimo, la Juventus sta studiando anche il mercato dei giocatori in scadenza di contratto a giugno che già oggi sono liberi di firmare un contratto con un nuovo club per la prossima stagione, ma anche di quei calciatori che hanno la scadenza fissata per il 2022 e potrebbero partire in estate a prezzo scontato. Tra loro c'è Ousmane Dembelé del Barcellona, proposto più volte ai bianconeri nello scambio Pjanic-Arthur, ma che ora ci stanno pensando davvero, come riporta TV3.