La Juventus sta cercando una sistemazione a, che a fine stagione rientrerà dal prestito al Genoa. Nella Juventus non c'è posto, perché il portiere vuole giocatore e in bianconero sarebbe chiuso da Szczesny e Buffon. I bianconeri l'hanno offerto alla Roma nel corso dei colloqui con Fienga e Paratici nelle settimane scorse, ma i giallorossi hanno fatto sapere di non essere interessati al portiere. Chi sta pensando a Perin, invece, è l'Atalanta in caso di cessione di Gollini.