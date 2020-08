Paulo Dybala è stato nominato miglior giocatore del campionato, il nono consecutivo vinto dalla Juventus. In attesa di capire se l'argentino riuscirà a recuperare almeno per la panchina venerdì contro il Lione, continua la trattativa per il rinnovo del giocatore: la Juve vuole chiudere tutto prima dell'inizio del mercato, e sul piatto ha messo un ingaggio da 10 milioni netti a stagione fino al 2025. Cifre importanti che dimostrano la volontà della Juve di mettere La Joya al centro del progetto futuro.