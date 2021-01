Siamo agli sgoccioli e manca solo il comunicato che ne attesti l'ufficialità. Secondo il media inglese The Athletic, Mesut Ozil e l'Arsenal avrebbero raggiunto un accordo di massima per risolvere il contratto che lega il trequartista tedesco alla squadra londinese. Nelle scorse settimane il calciatore era stato offerto alla Juventus che, però, non convinta del profilo non ha affondato il colpo. Una volta terminato il contratto, Mesut Ozil si trasferirà in Turchia, al ​Fenerbahçe. Il calciatore, da tempo, non rientrava più nei piani di Mikel Arteta ed era finito fuori rosa.