Gelo tra Nicolò Zaniolo e Gianluca Petrachi. Come riporta Il Corriere dello Sport, le parole del nuovo ds della Roma non sono piaciute al centrocampista ex Inter che in queste ore ha ricevuto un'offerta del Tottenham: 25 milioni più il cartellino di Alderweireld (difensore belga che piace da tempo a Petrachi) e la Roma è pronta ad accettare.



VUOLE LA JUVE - Il problema per i giallorossi resta la volontà del ragazzo che preferirebbe la Juventus (già incontrata più volte e con cui ha definito un principio di intesa contrattuale) per rimanere in Serie A. Per questo nicchia sull'offerta inglese e ha iniziato ad allenarsi, da solo in vacanza, per trovare il prima possibile la forma migliore.