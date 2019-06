Continua il duello per Joao Felix. L’attaccante classe 1999 del Benfica è l’oggetto dei desideri dei club di mezza Europa. Tra le società interessate c’è anche la Juventus. I bianconeri si sono fatti avanti su suggerimento di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, però, resta un obiettivo complicato a causa del prezzo elevatissimo della clausola rescissoria: 120 milioni. Eppure c’è chi sta provando a far saltare il banco: si tratta del Manchester City. Secondo il Sun, i Citizens avrebbero un budget sufficiente per accontentare le richieste del Benfica. Una brutta notizia per la Juve.