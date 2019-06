Igli Tare ha negato che il Psg abbia già presentato un'offerta per Sergej Milinkovic-Savic: "Non so il suo prezzo, non ne ho idea - le paorle del ds della Lazio a Le Parisien -. Non posso parlare di qualcosa che non sia concreto o reale. Queste sono solo storie. Se abbiamo ricevuto un'offerta dal Psg? No".