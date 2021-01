Nei giorni scorsi è arrivata un'offerta dalla Bundesliga per Federico Bernardeschi: a farsi avanti per l'esterno in uscita dalla Juventus è stato l'Hertha Berlino. La proposta sul tavolo bianconero però non è rimasta per molto tempo, perché il giocatore ha subito rifiutato la proposta proveniente dalla Germania. Su Bernardeschi ci sono altri club interessati soprattutto all'estero, tra i quali anche il Lione del presidente Aulas, con cui la Juve ha un ottimo rapporto e potrebbe aprirsi una trattativa.