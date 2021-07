Secondo quanto racconta la Bild sarebbe arrivata un'offerta choc alla Juventus per: 100 milioni di euro! Boom. L'avrebbe messi sul piatto il Chelsea, che da quanto riporta il quotidiano tedesco vorrebbe fare davvero sul serio per strappare ai bianconeri il classe '97. Non c'è cifra che tenga però, la Juve non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei giocatori sui quali ha intenzione di costruire la squadra del futuro. Il Chelsea è avvertito, così come anche Liverpool e Bayern interessate a Federico.