La Juventus ha messo sul piatto un'offerta per Adrien Rabiot. Il centrocampista del Psg va in scadenza al 30 giugno e ancora non ha trovato un accordo con nessun club. Come riporta Sky Sport i bianconeri hanno fatto la loro offerta anche se il sogno di Paratici per il centrocampo resta il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista del Man United se ne vuole andare dai Red Devils che la prossima stagione giocheranno l'Europa League e non la Champions. "E' tempo di una nuova avventura", ha dichiarato Paul qualche giorno fa.