Secondo il Corriere dello Sport, Dries Mertens sta valutando un'offerta da 17 milioni arrivata dalla Cina. Una proposta folle per il giocatore, che da tempo pensa alla possibilità di trasferirsi alla fine del contratto con il Napoli, in scadenza a giugno 2020. In Cina però vorrebbero il belga già a gennaio.