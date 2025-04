Offerta dell'Inter a Jonathan David, la posizione della Juventus

resta uno dei nomi più seguiti sul mercato, ma l’Inter ha scelto un approccio cauto. L’attaccante canadese, in scadenza di contratto con il Lille, chiede cifre altissime: circa 10 milioni di euro lordi di ingaggio annuo, un bonus alla firma da 15 milioni e commissioni importanti per l’agente. Richieste che hanno spinto la dirigenza nerazzurra a fare un passo indietro, pur restando alla finestra in attesa di sviluppi.Secondo indiscrezioni riportate da calciomercato.com, Ausilio avrebbe comunque presentato un’offerta formale, più in linea con i parametri del club: contratto quinquennale a 5 milioni netti a stagione, all’interno di un progetto tecnico solido e vincente. Un messaggio chiaro: se nessuno soddisferà le vostre richieste, sappiate che noi ci siamo.

L’Inter, ora, attende. Non potrà farlo troppo a lungo: entro l’inizio di maggio vuole risposte. La palla è passata a David, che valuta anche alternative come l’Arsenal e la Juventus. I bianconeri, però, restano rallentati dal nodo allenatore. L’attaccante canadese è consapevole del suo valore e crede che le opportunità non mancheranno. Resta da capire se accetterà l’offerta dell’Inter o virerà su un altro progetto che ritiene più adatto alle sue ambizioni.