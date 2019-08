Offerta pronta per Mauro Icardi. La Roma l'ha messo in cima alle preferenze per rimpiazzare Edin Dzeko. Anzi, i giallorossi vogliono portare a termine lo scambio tra l'attaccante argentino e quello bosniaco. La preferenza di Maurito, però, resta sempre la Juve ma nelle ultime ore sarebbe maturata la volontà di non attendere i bianconeri all'infinito. Icardi, attenderebbe la Juve solo fino a lunedì. Dall'inizio della prossima settimana è pronto ad ascoltare le offerte di altre squadre. Con buona pace di Paratici.