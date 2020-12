1









Il rinnovo di Gigio Donnarumma è "ancora in alto mare" come riporta l'edizione di oggi di Libero, che continua: "Voci incontrollate parlano di offerte pervenute a Raiola da parte di Juventus e Inter. La sensazione è che Raiola tirerà un po' la corda ma alla fine mollerà l'osso". Il giocatore ha fatto sapere di voler restare in rossonero, anche se per ora ha respinto l'ultima proposta di rinnovo da parte della società che era poco più di 7 milioni di euro. La Juve resta alla finestra, in attesa di nuovi sviluppi.