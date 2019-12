Natale con vista sul mercato per la Juventus, che nelle ultime settimane sta pensando al clamoroso ritorno di Vidal se dovesse partire un centrocampista (Emre Can è il più indiziato). I bianconeri valutano il centrocampista in uscita del Barcellona, per il quale, però, l'Inter ha già fatto un'offerta secondo La Gazzetta dello Sport: 12 milioni sul piatto per mettere il Barça alle strette.