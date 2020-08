1









Nelle ultime settimane l'Atalanta ha aumentato il pressing per Cristian Romero, il difensore argentino che la Juventus aveva preso a gennaio e lasciato in prestito al Genoa fino alla fine della stagione. Ora è tornato in bianconero, ma potrebbe ripartire subito. Secondo Tuttosport, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto un'offerta per un prestito biennale da 2/3 milioni di euro con un riscatto a 15 milioni. C'è ancora distanza tra domanda e offerta, perché la Juve vorrebbe incassarne almeno 25 totali.