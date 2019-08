Offerta del Tottenham per Paulo Dybala. Gli Spurs hanno messo sul piatto circa 70 milioni di euro, tanti bastano per la cessione dell'attaccante argentino tanto che i bianconeri, secondo Sky Sport, hanno già accettato la proposta del club inglese. Il nodo della trattativa resta l'accordo tra il calciatore e il Tottenham. Come nella trattativa con lo United, il problema resta sempre l'accordo sui diritti d'immagine e sulle commissioni chieste da Jorge Antun, rappresentante del calciatore, che chiede 15 milioni di euro alla firma.