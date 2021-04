La Juventus ha rifiutato un'offerta del Manchester United per Dejan Kulusevski. Nonostante una prima stagione in bianconero tra alti e bassi, la società punta molto sullo svedese per il futuro e non ha intenzione di cederlo dopo averlo preso un anno e mezzo fa dal Parma, via Atalanta. Così ogni interesse e proposte da parte dei Red Devils - ma anche se dovessero arrivare da altri club - sono stati respinti con decisione. Lo United però potrebbe presto riprovarci, Kulusevski è in cima alla lista degli obiettivi.