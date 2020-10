Prima dell'addio alla Juventus ci aveva provato il Milan, poi in questo mercato è stato accostato anche al Benevento, ma Mario Mandzukic non ha mai preso in considerazione nessuna offerta dalla Serie A. Dopo l'addio alla Juve e il trasferimento all'Al-Duhail in Qatar l'attaccante ha fatto sapere che non vuole tornare in un club italiano proprio per non giocare contro i bianconeri ai quali, nonostante essere stato messo fuori rosa, è ancora legato. Oggi Mandzukic è svincolato, e secondo la stampa francese sarebbe entrato nel mirino del Marsiglia, che già ha fatto un primo tentativo qualche settimana fa.