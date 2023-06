La Juve al momento dei tagli. La dirigenza bianconera sta operando sul mercato e oltre a qualche affare per il presente e futuro, stile Weah, ha diverse missioni da compiere. Si parte dal piazzare gli esuberi e dal liberarsi di ingaggi pesanti. Di Maria e Paredes hanno già salutato, Juan Cuadrado lo farà a breve e i tagli di stipendi importanti non si fermano qui. In attesa di capire il futuro di Leonardo Bonucci, infatti, c'è un altro profilo in uscita, considerato non più centrale e utile al progetto bianconero. Si tratta di Alex Sandro, per il quale è scattato il rinnovo automatico di contratto legato alle presenze stagionali, pur non essendo effettivamente nei piani. La Juve, infatti, ha pensato da tempo di rinunciarci e nella prossima stagione, senza coppe, potrebbero bastare cinque difensori in rosa. Ecco perché lui, il sesto, è sempre in partenze. E, stando a quanto racconta il Corriere dello Sport,