L'addio tra la Juventus e Joao Cancelo sembra questione di tempo. L'esterno difensivo portoghese ha deciso di lasciare Torino per accettare nuove sfide. Attualmente, in pole position c'è il Manchester City. Il mancato accordo con i bianconeri è dovuto dal tipo di proposta. I Citizens vorrebbero inserire Danilo come contropartita tecnica per abbassare i costi della trattativa, ma la Juve non è interessata ad una simile proposta e chiede solamente un pagamento in denaro. L'affare dovrebbe concretizzarsi per 55 milioni di euro. Lo riporta Tuttosport.