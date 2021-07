Tra i giocatori che si sono messi più in luce in quest'Europeo c'è sicuramente: con le sue accelerazioni ha fatto impazzire tutte le difese avversarie e quel gol contro la Spagna ce l'abbiamo ancora in testa. Dal campo al mercato, perché secondo La Gazzetta dello Sport il Bayern Monaco è pronto a offrire 80 milioni di euro per il giocatore. Una cifre - di questi tempi - monstre che però non cambia le strategie della Juve: Federico è intoccabile.