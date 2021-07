ex terzino di Chelsea e Manchester City, ha così parlato a Bettingexpert: "La vittoria dell'Italia agli Europei mi ha fatto davvero tanto male, perché come tutti sanno odio Roberto Mancini. Non direi che è il peggiore che io abbia mai avuto, ma tatticamente non è poi così bravo. Poi chiaro, quello che ha fatto è stato grande ed è una cosa che mi costa dire. Però la mia famiglia all'inizio della finale di Wembley era contenta non solo perché stava vincendo l'Inghilterra, ma anche perché Mancini stava perdendo. Per questo la sua successiva vittoria è stata qualcosa di ancora peggiore."