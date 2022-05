A distanza di qualche giorno, l'allenatore del Padova Massimo Oddo, è tornato a parlare della gara vinta contro la Juve durante il corso della conferenza stampa.



'La squadra sta bene, abbiamo trovato alcune difficoltà anche per merito degli avversari affrontati ma ora siamo in grado di proseguire su questa strada. Siamo stati uniti e compatti anche contro la Juve, abbiamo tirato in porta più di loro e se facevamo tre gol non c’era nulla da dire. Il risultato non deve offuscare la prestazione positiva che abbiamo fatto'.