L'ex difensore, tra le altre, di Milan e Lazio Massimo Oddo, ha parlato così del nuovo ruolo da seconda punta di Dejan Kulusevski: "E' un giocatore di grande movimento che non dà punti di riferimento - ha detto a Sky Sport - Ha tutto per fare la seconda punta: inserimento, facilità di corsa, fisicità... E' un talento che deve partire da destra perché è molto bravo a rientrare e sfrutterebbe il suo piede, e deve guardare la porta, in avanti. Messo in un ruolo centrale a ridosso delle punte non ce lo vedo tantissimo, ma partendo esterno è un giocatore che diventa devastante. Come faceva l'anno scorso col Parma".