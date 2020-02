Massimo Oddo, ex difensore tra le altre di Lazio e Milan, ha parlato a Sport Mediaset della lotta scudetto: "La Lazio ha le carte in regola per arrivare in fondo a questo campionato. A favore dei biancocelesti c’è il fatto che non dovranno giocare le coppe, in modo da potersi concentrare solo sul campionato. E’ una squadra forte ed ambiziosa, non ha niente da perdere. Non lo so se Juventus ed Inter sono migliori sotto il punto di vista tecnico-tattico, ma di sicuro la Lazio attualmente è lanciatissima e ha voglia di dire la sua fino al termine della stagione".