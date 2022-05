Massimo Oddo, allenatore del Padova, ha parlato ai microfoni di Padova Sport per parlare della sfida ai playoff contro la Juventus Under 23:



"La Juve Under 23? È una squadra che corre tanto, con ottime individualità, ma giovane e quindi concede qualcosa. Tutti gli avversari arrivati fin qui sono ugualmente pericolosi, ma il Padova è costruito per vincere, con ottimi giocatori. Non è arroganza, ma la verità. Sono le altre sette squadre rimaste che magari avrebbero voluto evitare il Padova, dobbiamo essere convinti e positivi".