Intervista da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino, tra le altre, di Milan e Lazioha parlato così sulla lotta scudetto: "Il Milan è una squadra forte, con una ottima difesa, un centrocampo pieno di qualità e due grandi campioni come Ibra e Giroud". Ma i rossoneri non sono i favoriti per vincere il campionato, secondo Oddo: "Penso che Inter e Juve siano leggermente più pronte, ma non possiamo dimenticare quanto fatto dal Milan nella stagione passata".