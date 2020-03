Massimo Oddo, ex giocatore della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a Mediagol.it soffermandosi, tra i tanti argomenti, anche sulla Juve di Sarri: “La Juventus è composta da una rosa di 28 campioni, chiunque tra questi si sposa perfettamente con qualsiasi tipo di idea di calcio, perché sono tutti capaci di fare la differenza. Non è una cosa automatica che il credo calcistico di un allenatore possa impiantarsi nella testa di un giocatore, serve del tempo e credo che l’operato di Sarri si veda già, anche se non come ai tempi del Napoli. Riuscirà Sarri a plasmare la Juventus a sua immagine e somiglianza? Solo il tempo potrà dirci la verità, magari a medio termine la squadra bianconera mostrerà un’identità ed un gioco più conforme alle idee del proprio del tecnico, non sempre la bravura di un allenatore e la qualità del lavoro che svolge vanno in linea con i risultati ottenuti dalla sua squadra”.