Andrea Pirlo riparte dalla Salernitana? Ecco cosa ha raccontato Massimo Oddo, ex compagno e grande amico del Maestro. "Andrea deve trovare le motivazioni giuste. Senza, non c’è un contratto che tenga. La Salernitana non è la Juve, salvarsi è difficile, ma se sente di poter cominciare l’avventura allora è giusto che accetti. Anche perché non è facile trovare un progetto importante che ti faccia lavorare bene. Farebbe bene? Andrea è un amico, lo sento spesso. Il percorso che ha intrapreso è speciale: non a tutti capita di andare subito alla Juve. Forse era un’occasione fin troppo grande, ma non poteva dire di no. A Salerno può “costruirsi”, non ricostruirsi perché ha fatto bene, e dimostrare il suo valore. Io? Non penserei alla categoria, ma a quello che si può costruire. E in caso non esiterei a dire sì".