Anche Giulia Ortaggi, bellissima fidanzata del portiere Carlo Pinsoglio, si è sottoposta ieri al gioco del "vero o falso" tanto in voga su Instagram. Il giocatore della Juve è avvisato: quando i suoi follower le hanno domandato se sia o meno sposata, la donna ha risposto con un eloquente "I'm waiting…", ovvero "Sto aspettando", mentre a proposito di una possibile maternità ha dichiarato di volere "almeno tre figli". "Vero" che a Giulia piacca andare allo stadio (è stata avvistata più volte all'Allianz in tempi pre-Covid), ma - e questa è una notizia - è "falso" che abbia sempre tifato per i bianconeri.



Gli ultimi scatti "social" di Lady Pinsoglio nella nostra fotogallery