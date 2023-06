Né Icardi, né Scamacca. L’obiettivo numero uno per l’attacco della Roma oggi si chiama Alvaro. Lo spagnolo, infatti, ha voglia di tornare a giocare con Dybala e dopo il rinnovo al ribasso con l’Atletico Madrid ora può partire anche con un soluzione diversa dal titolo definitivo. L’ex juventino è l’ideale per il gioco di Mourinho: partecipazione alla manovra, caratura internazionale e bravura sui calci piazzati. Un’offerta vera e propria ancora non c’è stata ma la Roma è pronta a farsi aventi seriamente col club spagnolo.