Sono giorni di fermento in casa Roma con la proprietà che dopo 10 anni di gestione Pallotta è cambiata ancora. E' Dan Friedkin il nuovo proprietario del club giallorosso che, come scrive Calciomercato.com, non ha intenzione di lasciar partire Lorenzo Pellegrini e Nicolò Zaniolo. La volontà del club è chiara: i due non si toccano. La Juventus è da tempo sulle tracce dei due gioielli giallorossi e potrebbe comunque provare a fare un tentativo soprattutto per il classe '99. La priorità del nuovo presidente della Roma è quella di risanare il bilancio e serviranno quindi delle cessioni.